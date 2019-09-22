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В Албании возросло число пострадавших от землетрясения

В Албании возросло число пострадавших от землетрясения

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В столице Албании Тиране число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,8 возросло до 68 человек. Об этом передает УНН со ссылкой на Albanian Daily News.

Всех пострадавших госпитализировали в больницы городов Тирана и Дуррес. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Албании, сейчас в больницах с травмами и ушибами находятся 12 человек.

"Это сильнейшее землетрясение в Албании за последние 30 лет. Жертв среди получили травмы", - уточнила в Минобороны страны.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,6 балла в субботу, 21 сентября, всколыхнуло Албанию. Его эпицентр находился в портовом городе Дуррес, что в 25 километрах к западу от столицы страны Тираны.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Албания
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