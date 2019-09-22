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Австралия присоединилась к программе NASA по освоению Марса и Луны

Австралия присоединилась к программе NASA по освоению Марса и Луны

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Замдиректора NASA Джим Морхард и глава Австралийского космического агентства Меган Кларк подписали заявление о намерениях Австралии присоединиться к программе по освоению Марса и Луны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.

Речь, в частности, идет о программе, нацеленной на исследование спутника Земли Artemis. Документ предусматривает потенциальный вклад Австралии в области, представляющие взаимный интерес: такие как робототехника, автоматизация и дистанционное управление активами.

"Мы гордимся совместным с заявлением и обязательством наших партнеров из Австралии поддержать нас в нашей миссии по возвращению на Луну к 2024 году по программе Artemis", — сказал Морхард.

Напомним, NASA завершила сбор центрального блока ракеты для полетов на Луну.

Источник: УНН
Теги: США, Австралия, НАСА
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