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Siemens планирует построить в окрестностях Берлина "умный город"

Siemens планирует построить в окрестностях Берлина "умный город"

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Концерн Siemens вложит 600 000 000 евро в строительство "умного города" на участке в 70 гектаров на окраине Берлина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CityLab.

Речь идет о ревитализации участка, которым компания владела еще с 1897 года. До Второй мировой войны здесь было жилье для работников заводов Siemens. Компания даже построила 4,5-километровый отрезок дороги. После разделения Берлина концерн перебазировался в Мюнхен, и район Зименсштадт понемногу начал приходить в упадок.

Концепция Siemensstadt 2.0 предусматривает строительство кампуса, в котором разместятся новые производственные базы Siemens, инновационные хабы, центры для стартапов и тому подобное.

Будет построено около 3000 квартир, детские сады, школы, парки, рестораны, гостиницы, магазины. Компания планирует возобновить заброшенную железнодорожную ветку.

Все это будет базироваться на принципах устойчивого развития, возобновляемой энергетики и цифровой инфраструктуры.

В конце 2018 года Берлин и Siemens подписали декларацию о намерениях. Город согласилось инвестировать 1,5 миллиона евро в развитие инфраструктуры.

Этим летом Siemens пригласила 15 архитектурных бюро разработать идеи нового района.

Строительство планируют начать в конце 2021 года.

Напомним, в Киеве планируют создать "умную улицу".

Источник: УНН
Теги: Германия, Берлин
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