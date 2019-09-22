В Черниговской области повредили надгробные памятники участников АТО
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В городе Мена Черниговской области на кладбище неизвестные повредили памятники погибших участников антитеррористической операции (АТО) на их могилах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу городского головы города Геннадия Примакова в Facebook.
Памятники погибших зарисовали белой краской.
Он обратился к жителям Мены с просьбой помочь в поиске злоумышленников. Также он пообещал денежное вознаграждение тому, кто поможет установить личности злоумышленника или злоумышленников.
"Я обратился в правоохранительные органы и прошу всю общину помочь в розыске всех, кто причастен к данному преступлению против памяти наших героев", - заявил Примаков.
Напомним, правительство выделило более 18 млн грн одноразовой помощи пострадавшим участникам АТО.