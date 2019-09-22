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В ДТП в Хмельницкой области погибли четыре человека

В ДТП в Хмельницкой области погибли четыре человека

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Хмельницкой области автомобиль сегодня ночью врезался в электроопору и перевернулся, в результате чего погибли четыре человека, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Сообщается, что авария произошла 22 сентября около 02:00 часов на автодороге неподалеку с. Новоселка.

"25-летний водитель автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с электроопорой с последующим его опрокидыванием. В результате ДТП четверо пассажиров машины, которые сидели на заднем сиденье, 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, погибли на месте происшествия. Все они были жителями Деражни и Деражнянского района", - говорится в сообщении.

Водитель Ford Mondeo, по данным полиции, получил политравмы и госпитализирован в местную больницу. Еще один 28-летний пассажир не пострадал.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, в Запорожской области грузовик столкнулся с легковушкой, три человека погибли.

Источник: УНН
Теги: ДТП, гибель
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