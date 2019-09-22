В Одесской области браконьеры напали на работников нацпарка

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Одесской области напали на работников национального природного парка "Тузловские лиманы". Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. директора нацпарка "Тузловские лиманы" Ирина Выхрыстюк, передает УНН.

"Совершено нападение на работников нацпарка "Тузловские лиманы" нелегалами из фирмы "Гранит-2", которые грабят рыбу через незаконный канал! Полиция только открывает производство, но не расследует! Рядом были трое пограничников с ПК "Курортное", которые фактически охраняют преступный бизнес!" - написала Выхрыстюк.

По ее словам, через незаконно построенный канал ежегодно тотально вылавливают сотни тонн рыбы кефали.

И.о. директора утверждает, что браконьеры связаны с начальником Черноморского рыбоохранного патруля, который выдал разрешение на вылов мигрирующих видов рыбы. Решение, по ее словам, было отменено в судебном порядке прошлого года.

Напомним, в Херсонской области обнаружили браконьера с незаконным уловом креветок и рыбы на 30 тысяч гривен.