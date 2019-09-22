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День партизанской славы отмечают сегодня в Украине

День партизанской славы отмечают сегодня в Украине

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Ежегодно 22 сентября в Украине отмечается День партизанской славы, передает УНН.

День партизанской славы установлен указом Президента Украины в 2001 году. Поэтому 22 сентября 2001 года, в день 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Второй мировой войны, в стране впервые отмечался этот праздник.

День партизанской славы отмечается как дань всенародного уважения к тем, кто в суровое военное время боролся с фашистами в глубокому тылу врага.

6,2 тыс. партизанских отрядов и подпольных групп, которые насчитывали около миллиона людей, наносили ощутимые удары гитлеровским войскам на оккупированной территории, способствуя продвижению частей и соединений советской армии на запад.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагом, 200 тыс. партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями, 223 из них получили звание Героя Советского Союза.

Напомним, ранее Владимир Вятрович, который до недавнего времени был директором Украинского института национальной памяти, высказывал мнение, что празднование 22 июня, День памяти и скорби, на государственном уровне - атавизм "совка", который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной".

Источник: УНН
Теги: Вторая мировая война
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