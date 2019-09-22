Регистрация | Вход |
USD: 24,62 0,0000  EUR: 27,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 22 сентября 2019 12:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На встрече Зеленского с Коломойским не велся протокол, стенограмма или видео - ОП
На встрече Зеленского с Коломойским не велся протокол, стенограмма или видео - ОП
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4590
Версия для печати

Мужчина получил ожоги во время возгорания трактора в Николаевской области

Мужчина получил ожоги во время возгорания трактора в Николаевской области

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Николаевской области загорелся трактор, в результате чего владелец получил ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Так, 21 сентября в 16:21 к спасателям поступил сигнал о пожаре трактора ЮМЗ-6 на территории частного домовладения в селе Себино.

"До приезда спасателей владельцы самостоятельно потушили пожар кабины транспортного средства площадью 3 кв. м. Во время пожара хозяин получил ожоги. Каретой скорой медицинской помощи был госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Херсоне произошел пожар на судне, которое было на территории судоремонтного завода им. Коминтерна.

Источник: УНН
Теги: Николаев и Николаевская область, пожары, пострадавшие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.