Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ после штурма торгового центра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ для разгона продемократических демонстрантов, которые устроили разгром на вокзале и в торговом центре, передает УНН со ссылкой на Reaturs.

Так, сотни протестующих собрались в торговом центре New Town Plaza в районе Ша Тин, скандируя: "Боритесь за свободу" и "Вызволите Гонконг".

Протестующие призвали к бойкоту предприятий города, который считается пропекинським, и образовали цепь бумажных квитанций с магазинов, которую затем вывесили по торговому центру.

Также протестующие топтали и поджигали китайский флаг. А мужчину, который, как они считали, мешал им это делать, избили. Впрочем, он смог вырваться. Активисты также разбили видеокамеры и кассы на станции.

Когда митингующие вышли наружу, они зажгли баррикады из картона. Полиция применила слезоточивый газ во время того, как активисты бросались мостовой, выкопанной с тротуаров.

Напомним, 13 сентября в Гонконге возобновились акции протеста.

Полиция в Гонконге в ночь на воскресенье задержала 13-летнюю девочку по подозрению в надругательстве над национальным флагом КНР.

Ранее глава Гонконга официально отозвала законопроект об экстрадиции, из-за которого и прошли протесты.