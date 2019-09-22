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Землетрясение в Албании: количество травмированных перевалило за сотню

Землетрясение в Албании: количество травмированных перевалило за сотню

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Более сотни человек получили травмы и около 600 домов повреждены в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое 21 сентября всколыхнуло Албанию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Сообщается, что после землетрясения были зафиксированы еще более ста афтершоков. Большинство пострадавших отделались незначительными повреждениями.

По данным издания, землетрясение повредило объекты энерго- и водоснабжением в столице страны Тиране, в портовом городе Дуррес и в других населенных пунктах в западных и центральных районах страны. Часть людей, чьи дома подверглись разрушениям, переехали во временные убежища.

Как отметила на заседании правительства 22 сентября министр обороны страны Олта Джачка, нефтяные скважины не были повреждены в результате землетрясения.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,6 балла всколыхнуло Албанию в субботу, 21 сентября. Его эпицентр находился в портовом городе Дуррес.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, травма, Албания
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