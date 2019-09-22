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Во время восхождения на Говерлу травмировалась киевлянка

Во время восхождения на Говерлу травмировалась киевлянка

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Во время восхождения на Говерлу туристка из Киева травмировала ногу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу У ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Так, 21 сентября в 15:43 к спасателям поступило сообщение о том, что во время восхождения на гору Говерла травмировала ногу жительница г. Киев 1984 года, которая осуществляла подъем в составе туристической группы в 25 человек.

"В 20:50 поисково-спасательным отделением найдено туристическую группу, предоставлено доврачебную помощь пострадавшей, на носилках ее транспортировали в СБ "Заросляк". В 22:00 пострадавшую передано работникам бригады СМП (скорой медицинской помощи - ред.) и направлено в Яремчанскую ЦГБ (центральную городскую больницу - ред.)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Карпатах выпал первый снег.

Источник: УНН
Теги: травма, Карпаты, туристы, Говерла
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