Порошенко: формулы Штайнмайера не существует
Петр Порошенко
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что согласованной формулы Штайнмайера не существует. Об этом он сообщил "5 каналу", передает УНН.
"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой формулы Штайнмайера якобы с кем-то согласованной не существует", - сказал Порошенко.
По его словам, были предложения министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которые заключались в том, чтобы после того, как будет сформирован компонент безопасности, после того, как будет проведена безупречная организация выборов, после того, как ОБСЕ признает (выборы, - ред.) соответствующими критериям ОБСЕ и будут свободными и демократическими, отвечать свободному волеизъявлению граждан.
Штайнмайер, по словам пятого президента, предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через 2 недели после выборов, когда избирательные комиссии будут обязаны подсчитать, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.
"Никаких других позиций по перетасовке. Это все выдумки Путина", - добавил Порошенко.
Он также рассказал о своей последней встрече в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном.
"Когда Путин сказал: "У нас есть формула Штайнмайера, написанная Лавровым", я говорю:"Простите, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии, господина Штайнмайера, где они излагают, что это формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите". Путин, берет эту форму, читает и говорит: "Нет, это совсем не то. У нас написал Лавров формулу Штайнмайера". Я говорю: "Простите, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер, и вы можете у него спросить, господин Путин"."Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях". Вот это стиль ведения переговоров Россией", - рассказал Порошенко.
Напомним, 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность советников нормандского формата по "формуле Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса была достигнута 2 сентября.
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