В США показали детеныша редкой панды по имени Кики

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В зоопарке Милуоки, в американском штате Висконсин, публике показали детеныша малой панды по имени Кики, который родился в июне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки, которое также опубликовав соответствующее видео.

Отмечается, что малые панды, или, как их еще называют, красные панды, живущие в Непале и Китае. В живой природе их осталось около 2,5 тысячи.

Напомним, в Тайване, в тайбэйском зоопарке, для больших панд приготовили пряники по случаю праздника середины осени.