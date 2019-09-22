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В США показали детеныша редкой панды по имени Кики

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В зоопарке Милуоки, в американском штате Висконсин, публике показали детеныша малой панды по имени Кики, который родился в июне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки, которое также опубликовав соответствующее видео.

Отмечается, что малые панды, или, как их еще называют, красные панды, живущие в Непале и Китае. В живой природе их осталось около 2,5 тысячи.

Напомним, в Тайване, в тайбэйском зоопарке, для больших панд приготовили пряники по случаю праздника середины осени.

Источник: УНН
Теги: США, зоопарк
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