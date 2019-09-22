Украинский дзюдоист завоевал "бронзу" на Гран-при в Ташкенте

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украинец Яков Хаммо завоевал бронзовую награду на Гран-при по дзюдо в Ташкенте, столице Узбекистана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

"Поздравляем украинского дзюдоиста Якова Хаммо (+100 кг) с бронзой Гран-при Ташкента. Молодец, вперед на Токио-2020!" - говорится в сообщении.

Добавим, что Гран-при по дзюдо стартовал в Ташкенте 20 сентября.

Как сообщал УНН, в прошлом году украинский дзюдоист ЯковХаммо получил золотую награду на Гран-при в Гааге.