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Воскресенье, 22 сентября 2019, 20:29 • Ясамин Мохаммад • 3765
Украинский дзюдоист завоевал "бронзу" на Гран-при в Ташкенте
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украинец Яков Хаммо завоевал бронзовую награду на Гран-при по дзюдо в Ташкенте, столице Узбекистана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
"Поздравляем украинского дзюдоиста Якова Хаммо (+100 кг) с бронзой Гран-при Ташкента. Молодец, вперед на Токио-2020!" - говорится в сообщении.
Добавим, что Гран-при по дзюдо стартовал в Ташкенте 20 сентября.
Как сообщал УНН, в прошлом году украинский дзюдоист ЯковХаммо получил золотую награду на Гран-при в Гааге.
Источник: УНН