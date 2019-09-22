Теннисистка Ястремская с победы начала выступления на турнире "Премьер 5"

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Одесситка Даяна Ястремская победила австралийку Айлу Томлянович в первом круге турнира с призовым фондом в 2,828 млн долл. категории "Премьер 5" в Ухане, сообщает УНН.

В первом сете против 42 ракетки мира Томлянович украинке, как и сопернице, не удалось осуществить брейк. На тай-брейке сильнее была вторая ракетка Украины 7:6 (5). Во второй партии Ястремская оформила два брейка и защитила все собственные подачи - 6:2.

Во втором круге украинка сыграет с победительницей матча Кристина Макхейл - Анастасия Севастова (14 сеяная).

Добавим, также в основной сетке соревнований в Ухане будут выступать Элина Свитолина и Екатерина Козлова.