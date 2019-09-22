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Трамп признал, что говорил с Зеленским о коррупции и вспоминал Байдена

Трамп признал, что говорил с Зеленским о коррупции и вспоминал Байдена

Дональд Трамп

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп признал, что в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупции в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена. Об этом Трамп заявил журналистам 22 сентября перед поездкой в Техас и Огайо, сообщает УНН со ссылкой на USA Today.

"Разговор (с Зеленским) в основном был о коррупции - о всей коррупцию (в Украине), а также о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как бывший вице-президент Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине" , - сказал глава Белого дома.

Трамп считает этот призыв по борьбе с коррупцией "абсолютно идеальным".

Также президент США добавил, что у него нет проблем с тем, чтобы его адвокат Рудольф Джулиани дал показания Конгрессу.

Напомним, в Конгрессе США не исключили импичмент Трампа из-за давления на Украину.

Источник: УНН
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
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