Задержан злоумышленник, который три года назад похитил ценную картину у киевлянина

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Кропивницком задержали злоумышленника, который в сентябре 2017 года с применением пистолета и газового баллончика, похитил ценную картину у киевлянина, которую тот пытался продать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в городе Киев.

"ЧП произошло в сентябре 2017 года. Тогда в полицию обратился потерпевший и сообщил, что его совершено разбойное нападение. Заявитель рассказал правоохранителям, что у него была картина, которая должна художественную ценность. Мужчина попросил своего товарища помочь с ее продажей. Когда владелец картины приехал на встречу с покупателем в оговоренный день и время, на него напал злоумышленник вместе с четырьмя сообщниками ", - говорится в сообщении.

Правонарушители применили газовый баллончик и произвели несколько выстрелов. После этого они выхватили из багажника автомобиля пакет с картиной, в котором также находился заключение эксперта.

Проведенный комплекс оперативно-розыскных действий сразу не дал результатов. Но вскоре сотрудники полиции смогли установить личность нападавшего. Им оказался ранее судимый 48-летний житель Киевской области. Поэтому мужчины объявили в розыск.

В конце июля этого года правоохранители установили место нахождения правонарушителя и задержали его в городе Кропивницкому. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Сейчас мужчине судом избрана мера пресечения - содержание под вартою.Мисцезнаходження картины устанавливается.

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