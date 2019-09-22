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Теннисистка Костюк не сумела завоевать первый в сезоне титул ITF

Теннисистка Костюк не сумела завоевать первый в сезоне титул ITF

КИЕВ. 22 сентября. УНН. 17-летняя теннисистка Марта Костюк не сумела выиграть первый в сезоне титул Международной теннисной федерации (ITF) на кортах французского города Сен-Мало, сообщает УНН.

В финале юная украинка уступила Варваре Грачевой из России (176 ракетка мира) - 3:6, 2:6.

Благодаря выходу в финал 60-тысячника 17-летняя теннисистка вернется в топ-200 мирового рейтинга WTA.

Примечательно, что это лишь второй турнир, который Костюк провела после довольно долгой паузы, которая длилась с начиная "Уимблдона". На предыдущем - в Загребе, наша землячка проиграла в первом круге.

Напомним, что для Марты выход в финал стал вторым в сезоне. Ранее она доходила до финала в Торуни.

Источник: УНН
Теги: теннис
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