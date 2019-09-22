Иран представит в ООН план по усилению безопасности в Персидском заливе

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Ирана Хасан Рухани намерен на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке представить план по усилению безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе. Выступление президента Ирана на Генассамблее ООН запланировано на 25 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Инициативой "Коалиция надежды" мы хотим представить в ООН мирный план для Персидского залива и Ормузского пролива", - говорится в сообщении.

Иран предлагает, чтобы за безопасностью судоходства следила коалиция стран Персидского залива без участия других государств, поскольку их присутствие "усилит неопределенность в регионе".

"Внешнее вмешательство проблематично и опасно для Персидского залива", - подчеркнул Рухани.

По его мнению, вопрос следует решать исключительно на региональном уровне.

Рухани утверждает, что для этого Иран готов урегулировать все разногласия со странами Персидского залива.

По его словам, Тегеран стремится дружбы и братства со всеми странами региона и "протягивает им руку".

Напомним, в июле США объявили о намерении создать коалицию, участники которой будут патрулировать стратегические воды у Ирана и Йемена.

Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет Тегеран в нападениях на коммерческие корабли в районе Персидского залива. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд сообщил, что Пентагон разработал специальный план, по которому вооруженные силы США должны обеспечивать разведывательной информацией о ситуации в регионе корабли союзников, которые будут осуществлять патрулирование.

Ранее немецкое правительство сомневалось относительно возможного участия страны в военно-морской миссии в Ормузском проливе под руководством Вашингтона. В то же время в Берлине предполагали, что могут согласиться на подобную миссию, в которой будут только европейские государства.

Как сообщал УНН, мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" предупредили дипломатов США и Саудовской Аравии о том, что Иран ведет подготовку к нанесению новых ударов с помощью ракет и беспилотников по объектам королевства.