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Победный мяч Роналду и гол экс-динамовца: "Ювентус" нанес поражение "Вероне"

Победный мяч Роналду и гол экс-динамовца: "Ювентус" нанес поражение "Вероне"

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В одном из поединков 4 тура чемпионата Италии Серии А "Ювентус" принимал "Верону", сообщает корреспондент УНН.

В середине тайма "Вероне" удалось взятия ворот, которое станет украшением тура. Бывший лидер киевского "Динамо" Мигель Велозу вторым касанием нанес мощный выстрела с левой ноги. Мяч из-за пределов штрафной влетел под крестовину ворот Буффона.

Однако через 10 минут Арон Рэмзи выровнял положение на табло, а в начале второй половины Криштиану Роналду принес хозяевам три очка - 2:1.

Отметим, что Роналду и компания набрала 10 очков и идет на 2 месте таблицы. "Верона" с 4-мя пунктами 13-я.

Добавим, что Велозу, который провел за "Динамо" 127 матчей (14 голов и 20 ассистов), в этом сезоне забил два мяча в 4 матчах Серии А.

Источник: УНН
Теги: футбол
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