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Трамп призвал европейские страны больше помогать Украине финансово

Трамп призвал европейские страны больше помогать Украине финансово

Дональд Трамп

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Дональд Трамп заявил, что задерживал военную помощь Украине не для давления на президента Владимира Зеленского, а для того, чтобы европейские страны больше помогали Киеву. Об этом глава Белого дома сказал в беседе с журналистами, сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Трамп заверил, что поддерживает Украину с первого дня в должности, но он разочарован, что другие страны не тратят деньги.

"Поэтому я хочу, чтобы Германия и Франция тратили больше, Европейский Союз тратил", - сказал он.

Трамп отметил, что по сравнению с США европейские страны тратят гораздо меньше денег на Украину, и ему это "совсем не нравится".

Напомним, Дональд Трамп признал, что в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупции в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС, Украина, Дональд Трамп

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
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