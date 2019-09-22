Трамп призвал европейские страны больше помогать Украине финансово

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Дональд Трамп заявил, что задерживал военную помощь Украине не для давления на президента Владимира Зеленского, а для того, чтобы европейские страны больше помогали Киеву. Об этом глава Белого дома сказал в беседе с журналистами, сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Трамп заверил, что поддерживает Украину с первого дня в должности, но он разочарован, что другие страны не тратят деньги.

"Поэтому я хочу, чтобы Германия и Франция тратили больше, Европейский Союз тратил", - сказал он.

Трамп отметил, что по сравнению с США европейские страны тратят гораздо меньше денег на Украину, и ему это "совсем не нравится".

Напомним, Дональд Трамп признал, что в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупции в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена.