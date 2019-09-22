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Финалист Лиги чемпионов в четвертый раз в сезоне потерял очки в АПЛ

Финалист Лиги чемпионов в четвертый раз в сезоне потерял очки в АПЛ

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В шестом туре Премьер-лиги Англии финалист Лиги чемпионов лондонский "Тоттенхэм" потерпел фиаско в гостях от "Лестера", передает корреспондент УНН.

Лондонском коллективу удалось выйти вперед в баталии. Единственный гол в первой 45-минутке оформил Кейн. Бомбардиру удался курьезный гол. После контакта с соперником, он потерял равновесие, но в падении сумел нанести результативной попытки.

Положительный результат у "Тоттенхэма" отобрали Рикарду Перейра и Мэддисон, которые забивали на 69 и 85 минутах - 2:1.

Таким образом, "шпоры" имеют в своем активе 8 очков - 5 место. Кроме того клуб Почеттино выиграл лишь два матча в 6 встречах при 2 поражениях.

Добавим, "Лестер Сити" набрал 11 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: УНН
Теги: футбол
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