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В Киеве горят автоцистерны с топливом

В Киеве горят автоцистерны с топливом

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. В воскресенье в 21:55 в Деснянском районе Киева по ул. Вискозная, 3, произошло возгорание автоцистерн с топливом. Существует угроза распространения пожара на автомобили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 50 человек л/с и 12 ед. техники ГСЧС и пожарный поезд.

По состоянию на 22:35 горит 8 автоцистерн с топливом. Для защиты 12 автоцистерн с топливом и грузового поезда подано 6 лафетных стволов и 2 ствола А. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 75 чел. л/с и 15 ед. техники ГСЧС.

Произошел разлив горюче-смазочных материалов на площади 500 кв. м.

По состоянию на 22:55 начата буксировка поезда с места пожара.

По состоянию на 23:00 остается горение 2 автоцистерн. Поезд с топливом отбуксирован. Проводится подготовка к пенной атаке.

По состоянию на 23:14 на пожар прибыл пожарный поезд.

Напомним, киевлян предупреждают о задымлении левого берега из-за пожара.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары, ГСЧС
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