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Киевлян предупреждают о задымлении левого берега из-за пожара

Киевлян предупреждают о задымлении левого берега из-за пожара

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В результате сильного пожара возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов. Об этом УНН сообщило Управление по вопросам гражданской защиты КГГА.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА напоминает, что делать в случаях задымленности:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

Не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Напомним, в воскресенье в 21:55 в Деснянском районе Киева по ул. Вискозная, 3, произошло возгорание автоцистерн с топливом. Ликвидация пожара продолжается.

Источник: УНН
Теги: Киев, КГГА, пожары
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