В Киеве потушили автоцистерны с топливом

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В воскресенье в 23:48 подразделениями ГСЧС было ликвидировано возгорание автоцистерн с топливом в Деснянском районе Киева по ул. Вискозная, 3. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Напомним, в 21:55 в Деснянском районе Киева по ул. Вискозная, 3, произошло возгорание автоцистерн с топливом.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 50 человек л/с и 12 ед. техники ГСЧС и пожарный поезд.

По состоянию на 22:35 горели 8 автоцистерн с топливом (бензин, дизель). Ранг пожара 2.

Произошел разлив горюче-смазочных материалов на площади 500 кв. м.

Для защиты 12 автоцистерн с топливом и грузового поезда было подано 6 лафетных стволов и 2 ствола А. К тушению были привлечены 75 человек л/с и 15 ед. техники ГСЧС.

По состоянию на 22:55 начали буксировку поезда с места пожара.

По состоянию на 23:00 горели 2 автоцистерны. Поезд с топливом было отбуксирован.

По состоянию на 23:14 на пожар прибыл пожарный поезд.

Киевлян предупреждают о задымлении левого берега из-за пожара.