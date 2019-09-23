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Понедельник, 23 сентября 2019, 01:56 • Денис Масликов • 1650
В Китае 10 человек погибли из-за грузовика, который въехал в толпу
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В провинции Хунань на юго-востоке Китая грузовик въехал в толпу на рыночной площади, в результате чего десять человек погибли, 16 травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
"Десять человек погибли и 16 получили повреждения после того, как грузовик выехал на рыночную площадь поселка Хуаши в провинции Хунань", - говорится в сообщении со ссылкой на местные власти.
Как отмечается, трагедия произошла около 8:50 (3:50 по киевскому времени) в воскресенье.
Полиция задержала водителя грузовика. По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправность тормозов. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, грузовик наехал на группу школьников на юге Китая.
Источник: УНН