Регистрация | Вход |
USD: 24,62 0,0000  EUR: 27,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 02:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Дизайнер назвала самые модные цвета осени
Дизайнер назвала самые модные цвета осени
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
1650
Версия для печати

В Китае 10 человек погибли из-за грузовика, который въехал в толпу

В Китае 10 человек погибли из-за грузовика, который въехал в толпу

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В провинции Хунань на юго-востоке Китая грузовик въехал в толпу на рыночной площади, в результате чего десять человек погибли, 16 травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

"Десять человек погибли и 16 получили повреждения после того, как грузовик выехал на рыночную площадь поселка Хуаши в провинции Хунань", - говорится в сообщении со ссылкой на местные власти.

Как отмечается, трагедия произошла около 8:50 (3:50 по киевскому времени) в воскресенье.

Полиция задержала водителя грузовика. По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправность тормозов. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, грузовик наехал на группу школьников на юге Китая.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Китай, жертвы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.