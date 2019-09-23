В Китае 10 человек погибли из-за грузовика, который въехал в толпу

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В провинции Хунань на юго-востоке Китая грузовик въехал в толпу на рыночной площади, в результате чего десять человек погибли, 16 травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

"Десять человек погибли и 16 получили повреждения после того, как грузовик выехал на рыночную площадь поселка Хуаши в провинции Хунань", - говорится в сообщении со ссылкой на местные власти.

Как отмечается, трагедия произошла около 8:50 (3:50 по киевскому времени) в воскресенье.

Полиция задержала водителя грузовика. По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправность тормозов. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, грузовик наехал на группу школьников на юге Китая.