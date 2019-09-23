Регистрация | Вход |
USD: 24,62 0,0000  EUR: 27,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 03:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Дизайнер назвала самые модные цвета осени
Дизайнер назвала самые модные цвета осени
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
5535
Версия для печати

В Киеве горят состав и офисное здание

В Киеве горят состав и офисное здание

фотогалерея

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В воскресенье в 22:26 оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в 1-этажном складском помещении на ул. Деревообрабатывающей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений площадь пожара уже достигала внушительных размеров, ведь огонь перекинулся на соседнее 4-этажное офисное здание.

В 1:42 пожар площадью 700 кв.м был локализован. Сейчас ликвидация пожара продолжается.

В пределах указанной локации находятся здания компании "Венето" по производству матрасов.

На месте происшествия работает 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 63 человека личного состава.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, этой же ночью в Киеве горели автоцистерны с топливом.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.