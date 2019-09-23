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Военные Украины, США и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией России

Военные Украины, США и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией России

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Румынские, американские и украинские военные в период с 23 по 27 сентября выполнят наблюдательный полет над территорией России, а специалисты из РФ - над территорией Словении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС и газету "Красная звезда".

"По данным Национального центра по уменьшению ядерной опасности, в период с 23 по 27 сентября в рамках реализации договора по открытому небу совместная миссия Украины, Румынии и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - говорится в публикации.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора сейчас являются более 30 государств, в том числе, Украина и Россия.

Напомним, представители Швеции, Чехии и Испании провели наблюдательный полет над Украиной.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, военные, полеты
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