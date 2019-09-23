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В Днепре в результате ДТП загорелась машина, один человек погиб

В Днепре в результате ДТП загорелась машина, один человек погиб

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В понедельник в 00:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля, которое произошло в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Янтарная Амур-Нижнеднепровский района города Днепр. Об этом УНН сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По указанному адресу направлены спасатели 18-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту, предварительно установлено, что в результате столкновения 2-х легковых автомобилей: Hyundai в котором находилось 3 человека и Mercedes-Benz SL 350 находилась 1 человек, произошло возгорание автомобиля Mercedes-Benz SL 350.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек: водитель автомобиля Hyundai, женщина, ориентировочно 30 лет и пострадало 3 человека: водитель автомобиля Mercedes-Benz SL 350, человек (данные устанавливаются) и пассажиры автомобиля Hyundai мужчины (данные устанавливаются), которые госпитализированы в 6-й городской больницы города Днепр.

В 1:10 пожар локализован и в 01:23 ликвидирован.

Огнем уничтожен автомобиль Mercedes-Benz SL 350 на площади 6 кв. метров.

К ликвидации пожара привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, в Днепре горел лес.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Днепр и Днепропетровская область, пожары, жертвы
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