Малиновский стал лучшим футболистом "Атланты" в матче против "Фиорентины"

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский получил высокую оценку по итогам противостояния 4 тура Серии А между "Аталанта" и "Фиорентиной", сообщает УНН со ссылкой на WhoScored.

Клуб из Бергамо спасся от домашнего поражения только на 5 компенсированной минуте - 2:2. Голы за "фиалок" на свой счет записали Федерико Кьеза и звездный новичок Франк Рибери, а у "Аталанты" отличились Иосиф Иличич и Тимоти Кастано.

Украинец получил высшую оценку в своей команды по версии - 7,8. В его активе 42 точные передачи с 52, 3 выигранные верховые дуэли. Оценка 7,7 у автора гола Иличич.

Зато лучшим у гостей стал Кьеза - 8,3, у Рибери - 8,1.

Стоит отметить, Малиновский имеет 4 проведенных поединка в нынешнем сезоне за "Аталанту". Эта встреча стала первой для украинца, в которой он провел все время на поле.

Кроме того заметим, пока "Аталанта" имеет в активе семь пунктов и занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А.