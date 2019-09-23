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В Японии из-за тайфуна отменили почти 500 авиарейсов

В Японии из-за тайфуна отменили почти 500 авиарейсов

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Японские авиакомпании отменили в воскресенье более 480 внутренних авиарейсов из-за тропического шторма "Тапа". Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

"Отменены авиарейсы, которые, главным образом, связывали другие районы страны с юго-западным островом Кюсю, в том числе аэропорты в Фукуока, Миядзаки, Нагасаки, Кагосима и Сага", - говорится в сообщении.

В связи со стихийным бедствием компания All Nippon Airways отменила 151 авиарейс, а Japan Airlines перенесла на неопределенный срок 126 рейсов.

Напомним, в результате удара тайфуна "Факсай" в начале сентября в Японии погибли три человека, более 60 пострадали.

Источник: УНН
Теги: Япония, тайфун
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