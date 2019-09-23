В Венгрии госслужащие готовятся к массовой забастовке

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Венгрии профсоюзы работников госслужбы, а также социальной сферы анонсировали на 10 октября общенациональную забастовку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hungary Today.

"Профсоюз работников государственной службы (MKKSZ) и профсоюз работников социальной сферы (SZAD) объявили общегосударственную забастовку на 10 октября, заявив, что правительство не выполнило своих обещаний и обманул работников социального сектора", - говорится в сообщении.

В заявлении профсоюза отметили, что прошлой весной правительство пообещало разработать план выравнивания заработной платы и создать правовые условия для внедрения коллективного договора найма для работников социального сектора. После весенних забастовок чиновники пообещали выполнить свои обещания до 30 апреля и 30 июня.

В связи с этим профсоюзы заявили, что поскольку правительство "не придерживалось сроков и не выполнило своих обещаний", они продолжат забастовку, которую приостановили в марте.

Напомним, в Венгрии забастовку устроили более 9 тысяч рабочих завода Audi.