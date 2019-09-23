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Сериал "Чернобыль" получил премию Emmy за режиссуру и сценарий

Сериал "Чернобыль" получил премию Emmy за режиссуру и сценарий

Крэйг Мэйзин

Источник: Fox

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сериал "Чернобыль" (Chernobyl, 2019) завоевал самую престижную в США телевизионную премию Emmy в двух номинациях. 71-я церемония вручения награды проходит в воскресенье в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию телеканала Fox.

Emmy присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра.

"Чернобыль" удостоен премии за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).

"Чернобыль" - пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. Роли исполнили Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие. Премьера "Чернобыля" состоялась 6 мая 2019 года в США и 7 мая 2019 года в Великобритании.

Съемки сериала проходили в Киеве и в Литве.

Напомним, автор сериала "Чернобыль" отвергает обвинения в плагиате украинского произведения.

Источник: УНН
Теги: США, призы, Чернобыль, сериалы
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