ООН: последние пять лет - самые жаркие за всю историю наблюдений

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Последние пять лет, с начала 2015 года и до конца 2019 года, станут самым горячим периодом за всю историю. Соответствующую оценку в воскресенье, 22 сентября, обнародовала Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO). Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Согласно этим данным, средняя глобальная температура в текущей пятилетке - на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850-1900 годы), и на 0,2 градуса Цельсия выше, чем в 2011-2015 годах.

По мнению экспертов ООН, эти данные подтвердили тенденцию последних четырех лет, уже считаются самыми теплыми с 1850 года. При этом объемы выбросов в атмосферу также продолжают увеличиваться.

Также исследователи обращают внимание на ускорение повышения уровня моря. В последние десять лет повышение уровня воды, ранее составляло три миллиметра в год, сейчас увеличилось до четырех миллиметров. Это объясняется ускоренным таянием ледников на Северном и Южном полюсах, что было подтверждено исследованиями и наблюдениями со спутников.

Доклад опубликован накануне саммита ООН по климату, который начнется 23 сентября в Нью-Йорке. Целью мероприятия, организованного Генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем, призыв к главам государств и правительств к установлению более амбициозных целей для ограничения глобального потепления.

В Парижском климатическом соглашении поставлена цель - к концу века удержать глобальное потепление на уровне ниже двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничения глобального потепления 1,5 градусами Цельсия определяется как дополнительная цель, на которую нужно ориентироваться.

Напомним, северный полюс бьет исторические рекорды температуры.