В Луганской области правоохранители изъяли тайник с боеприпасами

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Полицейские Лисичанского отдела полиции вместе с сотрудниками СБУ на территории бывшей дислокации незаконного вооруженного формирования "Всевеликого Войска Донского" так называемой "ЛНР" обнаружили ящик с боеприпасами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

В ходе отработки оперативной информации, при обследовании территории вокруг заброшенной шахты в Приволье правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов.

Следователями и экспертами с места происшествия изъяты два гранатомета, минометную мину 82 мм, два капсюля детонатора, две главные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, тридцать подрывников мины МП255, шесть гранат, четыре запали и около 1500 патронов различного калибра.

Владелец смертоносных боеприпасов предусмотрительно накрыл их хламом чтобы скрыть свое имущество от посторонних глаз. Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца изъятого.

Напомним, около автодороги в Донецкой области нашли тайник с боеприпасами.