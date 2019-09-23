Новости: Экономика
Понедельник, 23 сентября 2019, 08:09 • Юлия Шрамко • 1245
Мировые цены на нефть повысились
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в понедельник утром выросли в цене до 64,99 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,10%.
При этом стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,74 доллара за баррель, прибавив 1,12%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.
Источник: УНН