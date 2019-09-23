В Киевской области больше полсуток тушили пожар сена

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Киевской области в поле выгорела 1 тысяча тонн тюкованного сена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"22 сентября в 16:33 в ГСЧС поступила информация, что вблизи города Переяслав-Хмельницкий на поле агрофирмы "Украина" "возник пожар тюкованного сена. 23 сентября в 6:20 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено 1 тыс. тонн тюкованного сена", - говорится в сообщении.

К тушению привлекалось 12 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС - 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, в Киеве ликвидировали масштабный пожар в промышленной зоне.