Регистрация | Вход |
USD: 24,62 0,0000  EUR: 27,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 09:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
8010
Версия для печати

Сегодня осеннее равноденствие

Сегодня осеннее равноденствие

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В день осеннего равноденствия наступает астрономическая осень. Сегодня, 23 сентября, Солнце восходит точно в точке востока и заходит точно в точке запада, передает УНН.

Сегодня Солнце находится под и над горизонтом одинаковое время, то есть день равен ночи. Такое бывает только 2 раза в год - весной и осенью.

У многих народов в разные времена весеннее равноденствие было началом Нового года. Этот момент служит отсчетом для важных событий в разных религиях, в частности в иудаизме (Песах), христианстве (вычисление даты Пасхи), исламе (Навруз) и др. У славян во время осеннего равноденствия отмечали Свадьбу Свечи.

Напомним, 23 сентября в Украине прогнозируется переменная облачность.

Источник: УНН
Теги: праздник
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.