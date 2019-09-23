Утро понедельника: в Киеве затруднено движение транспорта

КИЕВ. 23 сентября. УНН. По состоянию на 8:30 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, движение затруднено по проспекту Победы, улице Леся Курбаса, улицами Юрия Илленко, Набережно-Крещатицкой и Набережным шоссе.

Наблюдаются пробки на проспекте Степана Бандеры, улицах Богатырской, Набережно-Рыбальской, улице Большой Васильковской, Жилянской, Академика Ромоданова.

Также водителям следует учесть перекрытое движение транспорта на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок - на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.

Движение на мостах - Южном, Северном, Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, 23 сентября в Украине ожидается местами небольшой дождь, температура воздуха днем достигнет 24 градусов тепла.