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Ситуация на КПВВ в зоне ООС: в очередях утром 240 автомобилей

Ситуация на КПВВ в зоне ООС: в очередях утром 240 автомобилей

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Утром в понедельник, 23 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях находились 240 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: „Майорское“ — 25/45; „Марьинка“ — 0/70; „Новотроицкое“ — 30/50; „Гнутово“ — 10/10”, — говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что за прошедшие сутки через КПВВ последовало 33,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30.

Напомним, на контрольных пунктах въезда-выезда “Чонгар” и “Каланчак” на админгранице аннексированного Крыма с Херсонской областью начались строительные работы.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС
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