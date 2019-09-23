Регистрация | Вход |
USD: 24,62 0,0000  EUR: 27,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 09:51
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4020
Версия для печати

Празднование Дня села в Херсонской области завершилось потасовкой

Празднование Дня села в Херсонской области завершилось потасовкой

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Мужчина ударил другого в лицо в Дне села Правые Саги в Херсонской области, открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

"Вчера, 22 сентября, около 23:30 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил 37-летний житель города Алешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина", - говорится в сообщении.

По данному факту Алешковским отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Никополе избили прокурора, когда он пытался разнять пьяную драку.

Источник: УНН
Теги: полиция, Херсон и Херсонская область, драка, праздник
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.