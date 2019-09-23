Празднование Дня села в Херсонской области завершилось потасовкой

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Мужчина ударил другого в лицо в Дне села Правые Саги в Херсонской области, открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

"Вчера, 22 сентября, около 23:30 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил 37-летний житель города Алешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина", - говорится в сообщении.

По данному факту Алешковским отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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