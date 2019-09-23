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ДТП с девятью погибшими в Житомирской области: задержали водителя грузовика

ДТП с девятью погибшими в Житомирской области: задержали водителя грузовика

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Водителя грузового автомобиля - участника ДТП в Житомирской области, в котором погибли 9 человек и еще 10 были госпитализированы, задержали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Необходимая медицинская помощь была оказана и водителю грузовика. Сейчас он задержан в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ДТП произошло 22 сентября в Новоград-Волынском районе вблизи села Пилиповичи. Столкнулись грузовой автомобиль с автобусом. В результате ДТП погибли 9 человек и 10 госпитализированы.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Житомир и Житомирская область, гибель
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