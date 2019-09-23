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Украинская энергосистема продолжает работать без пяти атомных блоков

Украинская энергосистема продолжает работать без пяти атомных блоков

КИЕВ. 23 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 205,0 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"22 сентября атомными станциями выработано 205,0 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.

Также отмечается, что 23 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:

  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 113-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 46-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 26-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 131-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 303-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 680 МВт, РАЭС - 1 780 МВт, ЮУАЭС - 1 015 МВт, ХАЭС - 995 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, за предыдущие отчетные сутки, 19 сентября, АЭС было произведено 205,92 млн кВт-ч электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Энергоатом, электроэнергия
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