На пожарах в Украине за неделю погибли около 30 человек

КИЕВ. 23 сентября. УНН. За прошедшую неделю пожары унесли жизни 29 человек в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.

"На пожарах погибло 29 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн 547 тыс. грн", - указали в ведомстве.

Также за прошедшую неделю, по данным ГСЧС, ликвидировано 2 тыс. 768 пожаров, спасено на пожарах 19 человек и не допущено уничтожение огнем 593 зданий и 46 единиц техники.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, в течение недели на водных объектах погибло 8 человек.

Напомним, в Киеве ликвидировали масштабный пожар в промышленной зоне.