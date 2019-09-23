Мужчина повесился на дереве на Прикарпатье

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Мужчина повесился на дереве у реки Прут на Прикарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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"22 сентября 2019 года в городе Коломыя на улице Хвылевого на дереве у реки Прут совершил суицид через повешение гражданин, 1951 года рождения", - указали в управлении.

Напомним, в августе также на Прикарпатье мужчина повесился на дереве.