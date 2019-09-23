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Понедельник, 23 сентября 2019, 09:59 • Юлия Шрамко • 7365
Мужчина повесился на дереве на Прикарпатье
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Мужчина повесился на дереве у реки Прут на Прикарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
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"22 сентября 2019 года в городе Коломыя на улице Хвылевого на дереве у реки Прут совершил суицид через повешение гражданин, 1951 года рождения", - указали в управлении.
Напомним, в августе также на Прикарпатье мужчина повесился на дереве.
Источник: УНН