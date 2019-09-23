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В Киеве разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

В Киеве разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В столице прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом в более 1 мильярд гривен в год. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу клиентов осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в "теневой" сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также обнаружено учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

Кроме того, изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, правоохранители разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Киев, конвертационный центр
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