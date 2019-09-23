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Мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

Мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Житель Тернополя попал в больницу на Прикарпатье из-за укуса змеи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"22 сентября в 18:20 в Яремчанскую ЦГБ госпитализирован гражданин, 1995 г.р., житель города Тернополь, с диагнозом укус змеи первого большого пальца правой кисти", - указали в подразделении ОГА.

Как отмечается, состояние пострадавшего удовлетворительное.

Напомним, 12 сентября стало известно, что другой мужчина на Прикарпатье также попал в больницу из-за укуса змеи.

Источник: УНН
Теги: Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, змеи
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