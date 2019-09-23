В Харькове взорвали банкомат

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Харькове произошел взрыв банкомата, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, в Харькове в 3:30 в полицию поступила информация о том, что на улице Клочковской, 276-Б, произошел взрыв банкомата.

"По адресу выезжали руководители Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Информация внесена в Журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.

Напомним, в селе Чумаки Днепропетровской области неизвестный подорвал банкомат.