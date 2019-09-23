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Зеленский начинает свой визит в США

Зеленский начинает свой визит в США

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, начинает свой визит в США. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в своем микроблоге в Twitter, передает УНН

"Сегодня Зеленский начинает свой визит в США для участия в Генеральной Ассамблеи ООН 2019", - сообщила Мендель.

Напомним, 23-26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии ГА ООН.

В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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