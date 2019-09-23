КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, начинает свой визит в США. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Сегодня Зеленский начинает свой визит в США для участия в Генеральной Ассамблеи ООН 2019", - сообщила Мендель.

Напомним, 23-26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии ГА ООН.

В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.