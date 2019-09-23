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Во Львовской области мужчина умер, собирая грибы

Во Львовской области мужчина умер, собирая грибы

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Во Львовской области во время сбора грибов умер пожилой мужчина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, 22 сентября, в 13:35, к спасателям поступило сообщение от сотрудников полиции, что в селе Смольная Дрогобычского района ушел в лес за грибами и не вернулся мужчина, 1955 года рождения.

В 17:00 местными жителями было найдено тело пропавшего без признаков насильственной смерти.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, на базе отдыха на Прикарпатье отравились грибами двое туристов.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, смерть, грибы
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